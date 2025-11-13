Piştî dûriya bi salan, Delîl Dîlanar vedigere ser dikên Bakurê Kurdistanê
Navenda Nûçeyan (K24) – Hunermendê navdar Delîl Dîlanar, ku bi dengê xwe yê bihêz û şîroveya xwe ya resen a li ser klamên klasîk tê naskirin, piştî salên dûrî welat, vedigere ser dikên Bakurê Kurdistanê. Dîlanar dê di 16ê Mijdarê, li bajarê Batmanê, li salona bi navê "Front Door", konserekê bide.
Delîl Dîlanar, ku di sala 1973an de li gundê Orgunos-Çukurbag a Mûşê ji dayik bûye, ji zaroktiya xwe ve di nav kevneşopiya dengbêjiyê de mezin bûye û li dîwanên apê xwe, dengbêjê mezin Husênê Mûşî, dema xwe derbas kiriye. Ew bi şîrovekirina klamên klasîk ên weke "Dewrêşê Evdî", "Serayê" û "Zeriyê" bi amûrên nûjen, şêwazekî nû afirandiye û di dilê guhdarên xwe de cihekî taybet girtiye.
Berî konsera xwe ya li Batmanê, Dîlanar hestên xwe wiha anî ziman: "Ev dik ji bo min bêriya salan hildigire. Gihîştina guhdarên min li heman erdnîgariyê xwedî wateyeke pir mezin e."
Ji ber baldariya mezin a ji bo konserê û şiyana sînordar a salonê, tê pêşniyarkirin ku hezkiriyên hunermend biletên xwe ji niha ve peyda bikin. Biletên konserê li ser malperên www.bubilet.com û www.biletinial.com tên firotin.
Hatiye ragihandin ku piştî konsera Batmanê, Dîlanar dê li bajarên weke Enqere, Îzmîr û Stenbolê jî derkeve ser dikê. Herwiha, di 26ê Mijdarê de dê li bajarê xwe Mûşê, li Navenda Kongreyê ya Zanîngeha Alparslan, konserekê bide ku baldariyeke mezin jê re heye.