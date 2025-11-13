PDK-S: Serkeftina PDKê berhemê têkoşîneke dîrokî û Rêbaza Barzanî ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîteya Navendî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê - Sûriya (PDK-S), bi daxuyaniyekê pîrozbahî li Serok Mesûd Barzanî û Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) kir, ji bo serkeftina mezin a ku di hilbijartinên parlamentoya Iraqê de bi dest xistiye. PDK-Sê ragihand, derbasbûna benda milyonek dengî, bawerî û dilsoziya gelê Kurd ji bo rêbaza Barzanî ya nemir nîşan dide.
Komîteya Navendî ya PDK-Sê di daxuyaniya xwe de, serkeftina PDKê weke "berhemê têkoşîneke dîrokî ya dirêj" binav kir û got: "Ev serkeftin nîşaneya zindî ya baweriya cemawerê Kurdistanê bi programa partiya bira û rêbaza wê ya neteweyî ya ku li ser bingeha rêbaza Barzaniyê nemir hatiye avakirin e."
PDK-Sê herwiha tekez kir ku ev encam dilsoziya gelê Kurdistanê ji bo dîroka bi rûmet a PDKê û rola wê ya pêşeng di parastina mafên gelê Kurd yên rewa de nîşan dide.
Di peyamê de, PDK-Sê herwiha pîrozbahî li tevahiya gelê Kurdistanê, hêzên Pêşmergeyên qehreman û malbatên şehîdên ku ji bo azadî û rûmeta Kurdistanê canê xwe feda kirine, kir.
Di dawiya daxuyaniyê de, Komîta Navendî ya PDK-Sê hêviya tenduristiyeke baş û temenekî dirêj ji bo Serok Mesûd Barzanî û pêşketin û geşbûneke mezintir ji bo PDKê di xizmeta doza dadmend a gelê Kurd de xwast.