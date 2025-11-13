Hejmara nû ya kursiyên partiyên Kurdistanî li Parlamentoya Iraqê
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê encamên destpêkê yên dengdana taybet û giştî ya xula şeşemîn a parlamentoyê aşkere kirin. Li gorî encaman, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi awayekî berçav serkeftineke mezin tomar kiriye û 30 kursî bidest xistine.
Li gorî encamên ku hatine ragihandin, dabeşbûna kursiyên partiyên Kurdistanî li parlamentoya nû ya Iraqê wiha ye:
- Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 30 Kursî
- Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 16 Kursî
- Tevgera Helwest: 5 Kursî
- Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 4 Kursî
- Nifşê Nû: 3 Kursî
- Komela Dadgerî ya Kurdistanê: 1 Kursî
Bi vî awayî, partiyên Kurdistanî bi hev re 59 kursiyên parlamentoya nû ya Iraqê bi dest xistine.
Dengên Partiyên Kurdistanî
Di heman demê de, hejmara dengên ku partiyan li gorî encamên berahî wergirtine jî wiha ye:
- Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 1,099,826 deng
- Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 548,296 deng
- Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 166,904 deng
- Tevgera Helwest: 156,932 deng
- Nifşê Nû: 137,634 deng
- Komela Dadgerî ya Kurdistanê: 49,748 deng
- Bereya Gel: 20,995 deng
Prosesa dengdana giştî roja Sêşemê, 11ê Mijdara 2025an, û dengdana taybet jî roja Yekşemê, 9ê Mijdarê, li seranserî Iraq û Herêma Kurdistanê birêve çûbû. Li gorî amarên Komîsyonê, rêjeya beşdariyê di dengdana taybet de %82.42 û di dengdana giştî de jî nêzîkî %54.35 bû.