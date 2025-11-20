Fransa: Dema pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê hatiye
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Derve yê Fransayê Jean-Noel Barrot ragihand, ew piştgiriyê didin avakirina bilez a hikûmeta nû ya Iraqê û ev yek ji bo pêşketina aboriya welat weke pêngaveke girîng binav kir.
Wezîrê Derve yê Fransayê Jean-Noel Barrot, îro 20ê Mijdarê ji peyamnêrê K24ê li Belcîkayê got: "Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê bi dawî bûn. Niha pêwîst e amadekarî ji bo avakirina hikûmeta nû were kirin."
Barrot herwiha tekez kir: "Fransa weke her carê, piştgiriyê dide hewlên ji bo avakirina bilez a hikûmeta nû ya Iraqê."
Wezîrê Derve yê Fransayê hêviya xwe anî ziman ku piştî avakirina hikûmetê, Konferansa Bexdayê were lidarxistin. Barrot got: "Ev konferans girîng e, ji ber ku destpêkek e ji bo karê me yê ligel berpirsên nû yên Iraqê. Herwiha ji aliyê aborî ve jî girîngiyeke wê ya mezin ji bo wî welatî heye."