Li Sineyê di merasîma "Pirtûka Salê" de 10 berhemên Kurdî hatin xelatkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Çaremîn merasîma fermî ya xelata "Pirtûka Salê" li parêzgeha Sîneyê ya Rojhilatê Kurdistanê birêve çû û di merasîmê de, ji nav 65 berhemên ku hatibûn pêşkêşkirin, 10 berhemên Kurdî hatin xelatkirin.
Di merasîmê de, 5 pirtûk xelata sereke wergirtin û 5 pirtûkên din jî weke berhemên "hêjayî rêzgirtinê" hatin destnîşankirin. Xelat li berhemên di warên cihê de yên weke helbesta zarokan, roman, dîrok û kurteçîrokan hatin belavkirin.
Rêveberê Giştî yê Rêveberiya Îrşada Îslamî ya Sîneyê Elîreza Deryayî ji K24ê re ragihand, di sala borî de 92 pirtûkên Kurdî li parêzgehê hatine çapkirin û weşandin. Herwiha da zanîn, ew di pêşangehên navdewletî de, bi taybetî li Herêma Kurdistanê, beşdar bûne û pêwendiyên wan ên çandî bi weşanxaneyên Silêmaniyê re hene.
Ji aliyê xwe ve, nivîskarên beşdar amaje bi girîngiya van corê xelatan kirin û dan zanîn ku ev pêngav dibin alîkar da ku pirtûkên baş zêdetir bigihîjin xwendevanan û di heman demê de handaneke mezin e ji bo nivîskaran ku berhemên nû biafirînin.
Nivîskar û lêkolîner Dr. Kerîm Baqirî got: "Ev xelat dibin sedem ku pirtûkên baş baştir ji xelkê re werin naskirin û pirtûk zêdetir bikevin ber destê xwendevanan."
Herwiha di merasîmê de, xelata rêzgirtinê ji bo weşanxaneyên weke Tavge, Kitabçe û Amyar jî hat dayîn, ji ber xizmeta wan a ji bo çapkirin û weşandina pirtûkên Kurdî.