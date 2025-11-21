Şandeke Komîsyona Parlamentoya Tirkiyeyê dê serdana Ocalan bike
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Hevgirtina Niştimanî, Biratî û Demokrasiyê ya Parlamentoya Tirkiyeyê, ku weke "Komîsyona Aştiyê" tê naskirin, di civîna xwe ya 18emîn de biryara serdana Îmraliyê û hevdîtina bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re da.
Di civîna îro 21ê Mijdarê ya Komîsyona Lihevkirina Niştimanî, Biratî û Demokrasiyê de, dengdan li ser mijara serdana Ocalan li Girtîgeha Îmraliyê hate kirin.
Di dema civînê de, Partiya Komarî ya Gel (CHP) ragihand, ew ê endamekî xwe ji bo şandeya ku serdana Îmraliyê bike, diyar neke û ji salona civînê derket.
Tevî vê pêngava CHPê, komîsyonê civîna xwe domand û piştî dengdanê, biryara serdana Îmraliyê û hevdîtina bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re da.
Li gorî agahiyên ji medyayên Tirkiyeyê, parlamenterên AK Partiyê, MHPê û DEM Partiyê dengê "erê" dan ji bo serdanê.
Di encama dengdanê de, biryar bi 32 dengên 'erê' li hemberî 2 dengên 'na' hat pesendkirin. 3 parlamenter jî bêalî man.
Bi vê biryarê re, komîsyonê bi awayekî fermî rê ji bo serdana şandeyeke parlamentoyê bo Îmraliyê û hevdîtina bi Abdullah Ocalan re vekir.