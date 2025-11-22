Mesrûr Barzanî û Nûrî Malikî civiyan
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hevpeymaniya Dewleta Yasa Nûrî Malikî, ku îro ji aliyê partiya xwe ve wekî namzetê serokwezîriyê hat ragihandin, pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê gotûbêj dikin.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 22ê Mijdarê pêşwazî li Nûrî Malikî kir. Li gorî zanyariyan, civîna di navbera her du aliyan de niha berdewam e û mijara sereke danûstandinên pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê ye.
Li gorî zanyariyên peyamnêrê K24ê, beriya hevdîtina bi Serokwezîr Mesrûr Barzanî re, Nûrî Malikî li Pîrmamê serdana Serok Mesûd Barzanî kir. Heta dema amadekirina vê nûçeyê, Baregeha Barzanî derbarê naveroka civînê de daxuyaniyeke fermî belav nekiriye, lê tê zanîn ku mijara avakirina kabîneya nû hatiye gotûbêjkirin.
Malikî wekî kandîdê fermî hat nîşandan
Serdana Malikî ya bo Hewlêrê hevdem e bi geşedaneke girîng a siyasî. Her îro, Encûmena Şûrayê ya Partiya Dawe ya Îslamî bi yekdengî biryar da ku Sekreterê Giştî yê partiyê Nûrî Malikî, wekî kandîdê fermî ji bo posta Serokwezîriya Iraqê destnîşan bike.
Çarçoveya Hevahengiyê (Şîe) roja 17ê Mijdarê ragihandibû, bi bidestxistina 150 kursiyan, wan "mezintirîn fraksiyona parlamentoyê" pêk aniye.
Ji bo lezkirina proseya avakirina hikûmetê, Çarçoveya Hevahengiyê komîteyeke danûstandinê bi endametiya Nûrî Malikî, Hadî Amirî û Falih Feyaz ava kiriye.