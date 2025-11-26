SOMO: Meha borî rojane zêdetirî 3 milyon û 700 hezar bermîl neft hatiye hinardekirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Kompanyaya Bazirganiya Petrola Iraqê (SOMO) amarên hinardekirin û dahata neftê yên meha borî eşkere kirin. Li gorî daneyan, hinardekirina nefta xav a Iraqê di meha Cotmehê de zêdebûneke berbiçav tomar kiriye.
Kompanyaya SOMOyê di daxuyaniya xwe ya fermî de ragihand, di meha borî de (Cotmeh), bi giştî 110 milyon û 923 hezar û 47 bermîl nefta xav hatiye hinardekirin.
Para herî mezin ji Besrayê ye
Di hûrgiliyên daxuyaniyê de hat diyarkirin ku pişka herî mezin a hinardekirinê ji kîlgehên başûrê Iraqê bûye. Ji kîlgehên neftê yên Besrayê 104 milyon û 816 hezar û 106 bermîl neft hatiye hinardekirin.
Hinardekirina ji Herêma Kurdistanê û Kerkûkê
SOMOyê derbarê nefta ku ji bakur ve tê hinardekirin jî ev zanyarî parve kirin:
- Hinardekirina nefta xav a kîlgehên Herêma Kurdistanê bi rêya Bendera Ceyhanê ya Tirkiyeyê, 5 milyon û 834 hezar û 864 bermîl bûye.
- Ji kîlgehên Kerkûkê jî 272 hezar û 77 bermîl neft ji bo Urdinê (Urdun) hatiye şandin.
Dahata neftê ji 7 milyar dolarî derbas bû
Li gorî daxuyaniya SOMOyê, dahata ku ji firotina vê neftê hatiye bidestxistin, 7 milyar û 30 milyon û 689 hezar û 366 dolar û 5 sent bûye.