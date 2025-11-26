Li gundewarê Îdlibê teqîneke bihêz rû da
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarokê Kefer Texarîm ê lii parêzgeha Îdlibê, teqîneke mezin rû da. Zanyariyên destpêkê amajeyê bi teqîna depoyeke çekan dikin.
Li gorî zanyariyên Kanala "El-ixbariye" ya Sûriyeyê, teqîn li bajarokê Kefer Texarîmê qewimiye û hejmarek kes birîndar bûne.
Li gorî zanyariyên destpêkê, tê pêşbînîkirin ku sedema vê bûyerê, teqîna depoyeke cebilxane û teqemeniyan be.
Heta niha sedema vê teqînê nehatiye zanîn û ti aliyekî fermî zanyarî derbarê cureyê teqînê de belav nekirine.
Hat ragihandin ku tîmên Berevaniya Sivîl demildest gihîştine cihê bûyerê, da ku sedemên teqînê lêkolîn bikin û alîkariyên pêwîst pêşkêşî qurbaniyan bikin.
Tê nûkirin..