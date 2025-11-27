Rêbaz Hemlan: Bexda ti carî êrîşkarên ser Hewlêrê aşkere nake
Navenda Nûçeyan (K24) – Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Rêbaz Hemlan, piştî êrîşa li ser kêlgeha Kormorê rexne li hikûmeta Iraqê girt û ragihand, Bexda ti carî kujer û êrîşkarên ser Hewlêrê ceza nake.
Rêbaz Hemlan îro 27ê Mijdarê di daxuyaniyekê de derbarê êrîşa şeva borî ya li ser kêlgeha Kormorê de ragihand, Hikûmeta Federal a li Bexdayê, ti carî ew kes û aliyên ku êrîşên terorîstî dikin ser Hewlêrê û dezgehên petrol û gazê, aşkere nekirine û nake.
Herwiha Hemlan got: "Heta niha ti kes û aliyek ji ber van karên terorîstî nehatine cezakirin. Êdî dem hatiye ku Hikûmeta Iraqê xwedî helwesteke cidî be."
Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ev êrîş wekî "êrîşeke tirsonekane" binav kir û destnîşan kir ku armancên êrîşê zelal in, ku ev in:
1- Pêkanîna fişara siyasî.
2- Vemirandin û têkbirina projeya elektrîka 24 demjimêrî ya ji bo malên welatiyan.
3- Têkdana aramî û seqamgiriya Herêmê.
4- Wêrankirina jêrxana aborî û enerjiyê.
Di dawiya daxuyaniyê de, Rêbaz Hemlan tekez kir ku nabe li hember vê "pîlana reş a terorîstan" bêdengî hebe.
Herwiha got: "Plangêr û êrîşkarên ser Kormorê tenê xirabkarî û wêrankariyê dixwazin. Ev gef rasterast li ser xweşguzeraniya jiyana hemû rûniştvanên Kurdistanê ye û dijayetîkirina wan xizmetguzariyan e ku hikûmet pêşkêşî xelkê dike."