Serokê Şaredariya Şirnexê ji Serok Barzanî re: Hatina we sembola biratiyê ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Şaredariya Şirnexê Mehmet Yarka di Çaremîn Sempozyûma Navdewletî ya Melayê Cizîrî de bal kişand ser girîngiya pêkvejiyan û biratiya di navbera Kurd û Tirkan de. Yarka, serdana Serok Mesûd Barzanî wekî pêngaveke pratîkî ji bo bihêzkirina vê biratiyê nirxand.
Mehmet Yarka îro 29ê Mijdarê di çarçoveya sempozyûmê de gotarek pêşkêş kir û pêşwazî li Serok Barzanî û şandeya pê re kir. Yarka herwiha serkeftina hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê li Serok Barzanî pîroz kir û got: "Serkeftina hilbijartinan serkeftineke nû bû, em pê kêfxweş in û pîrozbahiyê li we dikin."
Serokê Şaredariya Şirnexê amadebûna Serok Barzanî ya di sempozyûmê de bi van gotinan bilind nirxand: "Serok Barzanî, amadebûna cenabê te ne tenê beşdariyeke protokolî û teşrîfatî ye, belkî hatin e ji bo bihêzkirina peywendiyên me û ev yek sembola biratiyê ye." Yarka her wiha diyar kir ku di serdaneke berê ya bo cem Serok Barzanî de, wan hest bi hezkirina wî ya mezin a ji bo Melayê Cizîrî kiriye.
Di beşeke din a axaftinê de, Yarka behsa dîroka hevpar a herêmê kir û got: "Bi hezaran sal e Kurd û Tirk li ser vê axê, li pala Çiyayê Cûdî bi hev re dijîn. Em tenê wekî bîranîna rabirdûyê behsa vê biratiyê nakin, lê belê em dixwazin wekî hêz û nexşerêyeke ji bo paşerojê pêş bixin."
Li ser rewşa siyasî û hewldanên aştiyê, Yarka amaje bi peyamên Serokkomarê Tirkiyeyê kir û got: "Gotina Serokkomar Receb Teyyip Erdogan nexşerêyek e ji bo me; ev ax a biratî û pêkvebûnê ye."
Yarka her wiha daxwaz ji Serok Barzanî kir ku bibe piştgir ji bo yekrêzî û qayîmkirina biratiya navbera Kurd û Tirkan û hêviya xwe anî ziman ku ev sempozyûm bibe destpêkek ji bo çespandina aştî û aramiyê li Tirkiye û herêmê.