Serok Barzanî serdana çend cihan li Cizîra Botan kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Mesûd Barzanî îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) di çarçoveya serdana xwe ya Cizîra Botan de serdana çend cihan li nav Cizîra Botan kir.
Li gorî ragihandina Baregayê Barzanî, Serok Barzanî di serdana xwe de serdana Gora Pîroz a Hezretê Noh jî kir.
Serok Barzanî herwesa serdana Gora Melayê Cizîrî, Gora Mem û Zînan, gora siyasetmedarê navdar ê Bakurê Kurdistanê Şerefedîn Elçî û Medreseya Sor li Cizîra Botan jî kir.
Serok Barzanî îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) gihîşt parêzgeha Şirnexê û ji aliyê Cîgirê Wezîrê Navxwe yê Tirkiyeyê Munir Karaloglu, Waliyê Şirnexê Birol Ekice û Serokê Şaredariya Şirnexê Mihemed Yarka ve bi germî hat pêşwazîkirin.
Serok Barzanî li parêzgeha Şirnexê tevlî Gera Çarê ya Sempozyûma Melayê Cizîrî bû, ku bi amadebûna hejmareka mezin a zana, vekoler, akademîsyen û berpirsên siyasî û îdarî hat lidarxistin.