Omêd Xoşnaw: Xelkê Cizîra Botan serdana Serok Barzanî wek cejnekê dibîne
Navenda Nûçeyan (K24) - Parêzgarê Hewlêrê, di çarçoveya serdana xwe ya bajarê Cizîra Botan li Bakurê Kurdistanê de, ji Kurdistan24ê re behsa girîngiya serdana Serok Barzanî û pêşwaziya germ a xelkê wî bajarî kir.
Parêzgarê Hewlêrê Omêd Xoşnaw îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) got: "Xelkê vê derê bi hatina Serok Barzanî pir kêfxweş in. Her kesê ku em pê re diaxivin, ji me re dibêje: îro ji bo me wek cejnekê ye."
Omêd Xoşnaw li ser tevlîbûna wan a di Sempozyûma Melayê Cizîrî û gotara Serok Barzanî de amaje da: “Serok Barzanî pir kûr çû nav mijaran û bi têrûteselî behsa şirove û tekist û nivîsên Melayê Cizîrî kir, ku her kes pê kêfxweş bû.”
Navbirî herwesa ragihand ku, wan di çarçoveya wê serdana xwe de herwesa serdana şûnwarên çandî û dîrokî yên Cizîrê jî kir, wekî Mizgefta Sor û çend cihên din ên berçav. Amaje jî da ku, cadeyên Cizîrê tijî mirov in û bi germî pêşwaziya wê şandê dikin.
Parêzgarê Hewlêrê tekez jî kir ku, di nav xelkê Cizîrê de hestekê Kurdewarî yê pir bilind û xweşik tê dîtin û vê yekê jî wesa kiriye ku ew jî zêdetir hest bi wî canê neteweyî bikin û kêfxweş in ku di xizmeta xelkê wê deverê de ne.
Serok Barzanî îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) gihîşt parêzgeha Şirnexê û ji aliyê Cîgirê Wezîrê Navxwe yê Tirkiyeyê Munir Karaloglu, Waliyê Şirnexê Birol Ekice û Serokê Şaredariya Şirnexê Mihemed Yarka ve bi germî hat pêşwazîkirin.
Serok Barzanî li parêzgeha Şirnexê tevlî Gera Çarê ya Sempozyûma Melayê Cizîrî bû, ku bi amadebûna hejmareka mezin a zana, vekoler, akademîsyen û berpirsên siyasî û îdarî hat lidarxistin.