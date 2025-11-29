Şivan Perwer: Serkeftina pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê pêdivîtî bi Serok Barzanî heye
Navenda Nûçeyan (K24) - Şivan Perwer got: “Ji bo serkeftina pêvajoya aştiyê, wesa pêdivî dike ku divê Serok Barzanî rolek hebe.” Herwesa got: “Kurd li her çar parên Kurdistanê ji Serok Barzanî hez dikin û ew bûye sembola aştî û neteweyî.”
Hunermend Şivan Perwer îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) li ser tevlîbûna Serok Barzanî di Sempozyûma Melayê Cizîrî de ji Kurdistan24 re got: “Serok Barzanî kesekê aştîxwaz û dilsoz e, sembola aştî û azadiyê ye li her çar parên Kurdistanê.” Herwesa got: "Serok Barzanî bûye sembola neteweyî, bi rengekî ku di ser dîtin û nerînên siyasî re ye.”
Şivan Perwer amaje jî da ku, Serok Barzanî gelek caran gotiye ku hindî ew di jiyanê de mabe, ew dê rêyê nede ku şerê birakujiyê rû bide û divê di nav Kurdan de aştî hebe.
Şivan Perwer tekez jî kir: “Ji bo ku pêvajoya aştiyê serkeftî be, divê Serok Barzanî tevlî wê bibe û roleka çalak di wê pêvajoyê de hebe.” Herwesa ragihand: “Di her pêvajoyeka girêdayî Kurdan li her derê be, divê bi tevlîbûna Serok Barzanî be, ger ew dixwazin ew pêvajo serkeftî be.”
Navbirî li ser wê pêşwaziya germ a ku ji Serok Barzanî re hatiye kirin jî got: “Hemî gelê Kurd li her çar parên Kurdistanê ji Serok Barzanî hez dikin û rêzê li têkoşîna wî ya salên dirêj digirin. Ger ew serdana her deverekê jî bike, bi eynî germ û gurê pêşwaziya wî dê bê kirin.”
Hunermend Şivan Perwer herwesa got: “Serok Barzanî di hemî edeb û dîroka Kurdî de gelek şareza ye. Ew ji Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî û nivîskar û helbestvanên din jî gelek hez dike û rêzê li wan digire. Herwesa serdana wî ji bo bajarê Cizîrê û bîranîna Melayê Cizîrî jî ji bo Kurdan serbilindiyeka mezin e.
Serok Barzanî îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) gihîşt parêzgeha Şirnexê û ji aliyê Cîgirê Wezîrê Navxwe yê Tirkiyeyê Munir Karaloglu, Waliyê Şirnexê Birol Ekice û Serokê Şaredariya Şirnexê Mihemed Yarka ve bi germî hat pêşwazîkirin.
Serok Barzanî li parêzgeha Şirnexê tevlî Gera Çarê ya Sempozyûma Melayê Cizîrî bû, ku bi amadebûna hejmareka mezin a zana, vekoler, akademîsyen û berpirsên siyasî û îdarî hat lidarxistin.