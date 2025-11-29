Nûnerê Zerdeştiyan li Iraqê spasiya Serok Barzanî dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Nûnerê Zerdeştiyan li Iraqê got: “Me rêz û spasî ji bo Serok Barzanî hene, ji ber helwestên wî ku piştgiriya pirrengî û azadiya pêkhateyan kiriye.”
Nûnerê Zerdeştiyan li Iraqê Heyder Isfûr di civîneka Neteweyên Yekgirtî de li Cinêvê ragihand: “Em spasiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Iraqê dikin, ji ber bizavên wan ji bo piştgiriya pêkhateyan û pêngavên wan ji bo xurtkirina tenahî û pêkvejiyanê.”
Nûnerê Zerdeştiyan li Iraqê herwesa got: “Me spasiyeka taybet ji bo Serok Mesûd Barzanî heye û me rêz ji bo helwestên wî heye ku, piştgirî daye pirrengiya pêkhateyan, azadiyê û misogerkirina rûmeta hemî pêkhateyan.”
Serok Mesûd Barzanî herdem wekî parêzerekê bihêz ê mafên pêkhateyan (Êzîdî, Tirkmen, Kildanî, Siryanî, Asûrî, Ermenî) hatiye nasîn û baweriyeka mezin bi "pêkvejiyanê" heye.
Herwesa di dema nivîsandina destûra Iraqê de jî, Serok Barzanî israr kir ku mafên komên neteweyî û olî yên cuda bên çespandin. Heta di dema şoreşê de jî, wî herdem tekez li wê yekê kiriye ku Kurdistan a hemiyan e, bê cudahiya olî an neteweyî.
Di dema êrîşên terorîstên DAIŞê de jî, bi taybetî li ser deverên xûşk û birayên Êzîdî û Xiristiyan, Serok Barzanî deriyê Kurdistanê ji wan re vekir û ferman da ku divê bi rêzgirtineka mezin serederî bi wan re bê kirin.
Ji bo Serok Barzanî parastina mafên pêkhateyan ne taktîkeka siyasî ye, belkî bingeheka neguher e û ew li wê bawerê ye ku bedewiya Kurdistanê di vê pirrengî û pêkvejiyanê de ye.