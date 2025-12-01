Çand

Baran Ehmed klîpa xwe ya nû bi navê "Efrîn" weşand

Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) – Hunermendê Kurd ê ji Efrînê Baran Ehmed, berhema xwe ya nû ya bi navê "Efrîn" bi klîpeke taybet belav kir. Hunermend di vê xebata xwe de hewl daye ku xwezaya Efrînê û dewlemendiya folklora wê herêmê bide nîşandan.

Baran Ehmed derbarê klîpa xwe ya nû de ji Kurdistan24ê re axivî û diyar kir, gotin û awaza strana 'Efrîn' ya wî bi xwe ye û derhêneriya klîbê jî ji aliyê Alan Pro ve hatiye kirin. Ehmed got jî, ew bi şanazî û serbilindî vê berhema xwe ya nû pêşkêşî guhdarên xwe dike."

Hunermendê ciwan diyar kir ku armanca wî ew bûye ku di stranê de rengê resen ê Efrînê derxe pêş û got: "Min xwast ez Efrînê û xwezaya wê bi baştirîn awayî nîşan bidim. Ji ber vê yekê, min di vê berhemê de dengên folklorî yên wekî sazbendê rehmetî 'Adîk' û dengê hunermendê nemir 'Bavê Selah' bi hev re têkel kirine. Armanc ew e ku ez dewlemendiya folklora Efrînê nîşan bidim."

Baran Ehmed herwiha behsa destpêka jiyana xwe ya hunerî kir û got: "Ez xelkê Efrînê me. Min di 6 saliya xwe de dest bi hunerê kiriye û ev klîpa min a sêyem e. Niha ev pênc sal in ez li Almanyayê dijîm û beriya wê jî ez demekê li Tirkiyeyê mabûm."

Hunermend Baran Ehmed di dawiyê de hêviya xwe anî ziman ku ev klîp bi rêya kanala Kurdistan24ê bigihîje hemû evîndarên muzîka Kurdî.

 
 

 

Siyamend Brim ,
