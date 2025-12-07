Rêveberiya Xweser: Ruxîna rejîma Baasê bo Sûriyeyê xewnek demek dirêj bû
Navenda Nûçeyan (K24) - Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê îro (Yekşem, 7ê Berçileya 2025ê) bi di salvegera yekê ya rûxîna rejîma Baasê li Sûriyeyê de daxuyaniyek parve kir.
Daxuyaniya Rêveberiya Xweser:
Di salvegera yekem a rûxîna rejîma Baasê li Sûriyeyê de, Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê kiryarên dehsalan ên ku ji aliyê wê rejîmê ve di dema desthilatdariya xwe de pêk hatine, bi bîr tîne, digel polîtîkayên dûrxistin, zordarî û tepeserkirina îradeya azad a gelê Sûriyeyê, bi taybetî welatparêzên ku daxwaza demokrasî, guhertin û avakirina welatekî piralî dikin ku hêjayî qurbaniyên gelê xwe ye.
Salên şerê li Sûriyeyê mînakek zelal a zîhniyeta ku rejîm pê hukum dikir, ku rêbazên herî hovane bikar dianî da ku bi xwestekên Sûrîyeyîyan ji bo azadî û rûmetê re rû bi rû bimîne, pêşkêş kir. Girtin, windakirin, cudakariya neteweyî û olî, hilweşandina civakê û talankirina çavkaniyên welêt nîşanên serdema ku Sûrîyeyî bi dehan salan tê de jiyan kirin bûn.
Bi vê boneya dîrokî, Rêveberiya Xweser malbatên şehîdên ku jiyana xwe ji bo azadiya Sûriyeyê û rûmeta gelê wê dane û hemî kur û keçên gelê Sûriyeyê, bi hemû cihêrengiya xwe û li seranserê hemû mezheban, pîroz dike. Ruxîna rejîma Baasê ji bo Sûriyeyê xewnek demek dirêj bû ku li bendê bûn, û bi pêkanîna wê re, ev roj bûye sembola serkeftina îradeya gel û pîrozbahiyek neteweyî ku hêviyên wan ên dadperwer ji bo pêşerojê diyar dike.
Çûna wê rejîma despotîk gaveke girîng bû ber bi pêkanîna hin hêvî û armancên gelê Sûriyeyê ve. Lêbelê, rêya herî girîng û dirêj hîn jî li pêşiya me ye: xebata cidî ya avakirina Sûriyeyeke demokratîk, azad û nenavendî, ku tê de maf werin parastin, cudahî werin rêzgirtin, û zordarî, neheqî û bêparîkirin werin rakirin. Ev qonaxa dîrokî di riya Sûriyeya nû de ya herî xeternak û hesas e, û hişyariya neteweyî, nerînek yekgirtî û çalakiyek hevgirtî dixwaze.
Di vê çarçoveyê de, Rêveberiya Xweser bawer dike ku gavên ku ji aliyê hikûmeta veguhêz a Sûriyê ve di sala borî de hatine avêtin – ji diyaloga neteweyî, ku nûnerên ji hemî beşên Sûriyê tê de nebûn, heya avakirina hikûmetê, û di dawiyê de hilbijartinên parlemanî yên vê dawiyê – nekarîne daxwaz, rastî û hêviyên bingehîn ên gelê Sûriyê nîşan bidin. Ev bi taybetî rast e ji ber komkujiyên ku li herêma peravê û Suweydayê hatine kirin, ku prensîba yekîtiya neteweyî şikandin û bûn sedema dabeşbûnek civakî ya xeternak ku bûye sedema gotinên nefretê, n û tundrewiyê.
Ev tedbîr pir dişibin pratîkên rejîma Baasê bi xwe di nîv sedsalên borî de, bi rêya dûrxistina hêzên neteweyî, nebûna şefafiyetê, biryardana yekalî, û paşguhkirina îradeya gel.
Di dawiyê de, Rêveberiya Xweser a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê tekez dike ku qonaxa niha ji hemû aliyên Sûriyeyê, digel civaka navneteweyî, hewce dike ku hewldanên xwe zêde bikin û hêzên xwe bikin yek da ku Sûriye bibe çirayek rastîn a azadî, demokrasî, edalet û wekheviyê. Bi vê boneyê, em bang li hikûmeta veguhêz dikin ku siyasetek neteweyî ya berfireh û beşdar bigire ku avakirina welatekî nû ku hêjayî hemû Sûriyeyê bê îstîsna ye, garantî bike, bi rêya destpêkirina diyalogek neteweyî ya berfireh û cidî di navbera hemû nûnerên gelê Sûriyeyê de, misogerkirina vegera ewle ya koçber û, penaberan, û aktîvkirina mekanîzmayên bilez ji bo bidestxistina armancên gelê Sûriyeyê di hemû waran de.
Şehîd Namirin
Azadî û demokrasî ji bo gelê Sûriyeyê bi hemû pêkhateyên wê
7.12.2025