Geşteke çandî ya ciwanan: Ji Perestgeha Lalişê ber bi Pêşangeha Pirtûkan a Zaxoyê ve
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi armanca naskirina dîrok û çanda pêkhateyên cuda û handana xwendinê, "Yaneya Xwendinê ya El-Meda" bi hevkariya "Enstîtuya Goethe", geşteke çandî ji bo komeke ciwanên ji deverên cûda yên Kurdistanê organîze kir. Di vê çarçoveyê de beşdaran serdana Perestgeha Lalişê û Pêşangeha Pirtûkan a Zaxoyê kirin.
Di vê gerê de ku Kurdistan24 jî şopand, ciwanên Kurd û Ereb, ji Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê, beşdar bûn. Armanca sereke ya vê çalakiyê, avakirina diyalogê û naskirina çanda hevdu bû.
Serdana Perestgeha Lalişê û naskirina baweriya Êzidî
Rawestgeha yekem a gerê, Perestgeha Lalişê ya li deşta Nînovayê bû. Ciwanên beşdar ji aliyê rêberên olî û xizmetkarên perestgehê ve hatin pêşwazîkirin û derbarê baweriya Êzidî de zanyariyên rasterast wergirtin.
Rêberên olî li ser bingehên baweriya Êzidîtiyê, sembola Tawûsî Melek, pîroziya hêmanên wekî ax, agir, av û hewa û rîtûelên li "Kaniya Spî" agahî dan ciwanan. Armanc ew bû ku ciwan zanyariyên rast derbarê vê baweriyê de fêr bibin û pêşdarazên şaş ji holê rakin.
Yek ji beşdaran, Heseneyn ê Ereb, diyar kir ku ev serdan bûye sedem ku ew rastiya baweriya Êzidî nas bikin û got: "Dema vegerim malê, ez ê behsa wê aştiya ku min li vir dît, ji hevalên xwe re bikim."
Panel û nîqaşa li Pêşangeha Pirtûkan a Zaxoyê
Piştî Lalişê, koma ciwanan derbasî Pêşangeha Navdewletî ya Pirtûkan a Zaxoyê bûn. Li vê derê, panelek li ser çanda xwendinê û rêvebirina pêşangehên pirtûkan hat lidarxistin.
Di panela ku ji aliyê nûnerên "El-Meda" û "Enstîtuya Goethe" ve hat birêvebirin de, mijarên wekî belavkirina pirtûkan, sansûr û bandora medyaya dîjîtal li ser pirtûkên çapkirî hatin nîqaşkirin. Beşdaran pêşniyar kirin ku pêşangehên pirtûkan divê bibin navendên çandî û hunerî daku zêdetir bala ciwanan bikişînin.
Sîmav, jineke ciwan a ji Rojavayê Kurdistanê, di nîqaşên xwe de got: "Pirtûka li ser refê tenê kaxez e, lê pirtûka di destê ciwanekî de, çekekî li dijî nezanînê ye. Divê em xwendinê careke din bikin çalakiyeke balkêş û wêrek."
Ev çalakî ji bo "Yaneya El-Meda" ne tiştekî nû ye. Ji damezrandina xwe ya di sala 2014an de ve, bûye çirayeke ronahiyê. Di heyama deh salên borî de, wan zêdetirî 138 pirtûkan gotûbêj kirine û mêvandariya bi dehan rewşenbîr, nivîskar û bîrmendan kirine.