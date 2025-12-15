Asayiş: Li derdora Kobanê 21 tawanbar hatin girtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Hêzên Ewlekariya Hundirîn (Asayîş) û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) di operasyoneke hevbeş de li derdora Kobanê, 21 kesên ku destê wan di bazirganiya hişbir û tawanan de hebû, girtin.
Navenda Ragihandinê ya Hêzên Ewlekariya Hundirîn duh 15ê Berçileyê operasyoneke ewlehiyê li bajarokê Şiyûx û gundên Qube û Cadê lidar xist.
Hat diyarkirin ku ev pêngav li ser bingeha agahiyên îstixbaratî û bi hevrêziya Dozgeriya Giştî pêk hatiye. Armanca operasyonê girtina kesên ku ji aliyê dadweriyê ve dihatin xwestin û yên ku beşdarî kiryarên sûc û belavkirina madeyên hişbir bûne.
Di çarçoveya operasyonên lêgerîn û paqijkirinê de, hêzên ewlehiyê dest danîn ser miqdarek zêde ya çek û cebilxaneyan:
- 25 çekên Klaşînkov û 61 jarjor.
- 5 çekên Berno yên Almanî.
- 20 demançe.
- Qutiyek cebilxane û bi sedan fîşekên PK û Klaşînkovê.
- Birek ji teqemeniya TNT.
Fermandariya Giştî ya Hêzên Ewlekariya Hundirîn tekez kir ku ew ê li ser erkên xwe yên parastina ewlehiyê û jinavbirina çavkaniyên madeyên hişbir berdewam bin.