Nêçîrvan Barzanî: Alîgirên Zaxoyê peyama aştî û jiyandostiya Kurdistanê gihandin cîhanê
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, bi boneya wergirtina xelata "Baştirîn Alîgirên Cîhanê" ji aliyê FIFAyê ve, peyameke pîrozbahiyê arasteyî Yaneya Zaxoyê kir û ragihand, ev destkeft şanaziyek e ji bo tevahiya Kurdistanê.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 16ê Berçileyê peyamek belav kir û tê de pîrozbahî li serok, desteya kargêrî û Alîgirên Yaneya Werzîşî ya Zaxoyê kir.
"Şanaziyek e ji bo Kurdistan û Iraqê"
Serokê Herêma Kurdistanê di peyama xwe de got: "Ez bi germî pîrozbahiya vê destkefta cîhanî li we dikim ku tê de alîgirên dilsoz ên Yaneya Zaxoyê ji aliyê FIFAyê ve wekî baştirîn û bibandortirîn Alîgir li ser asta cîhanê hatin destnîşankirin. Ev nasnavê cîhanî, tenê serkeftinek nîne ji bo Yaneya Zaxoyê, belkî şanaziyek e ji bo tevahiya tevgera werzîşî li Herêma Kurdistan û Iraqê."
Nêçîrvan Barzanî pesnê şêwaza handana Zaxoyiyan da û diyar kir: "We bi coş û xiroş û şêwaza şaristaniyane ya handanê, yarîgeh kir tabloyekî hunerî yê ciwan û we peyama aştî, hezkirin û jiyandostiya gelê Kurdistanê gihand cîhanê."
Di dawiya peyama xwe de, Nêçîrvan Barzanî tekez kir ku dilsozî û dilsoziya xelkê Zaxoyê ji bo yaneya wan mînakeke bilind e û hêvî xwest ku her dem wekî pêşeng bimînin û piştgirekî bihêz bin ji bo pêşketina werzîşê û bilindragirtina navê Kurdistanê.
FIFAyê îro 16ê Berçileyê li ser hejmara xwe ya tora civakî ya "X"ê ragihand, Alîgirên Yaneya Zaxoyê zêdetirîn deng li ser asta cîhanê bidest xistin û bûn xwediyê xelata FIFAyê ji bo "Baştirîn Handerên Sala 2025an".
Biryar e îşev demjimêr 20:00 (08:00ê şevê) bi dema Hewlêrê, merasîma dabeşkirina xelatên "The Best" bi amadebûna nêzîkî 800 kesan li hola "Fairmont Katara" li Dohaya paytexta Qeterê birêve biçe.