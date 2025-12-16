Siyasî

Serok Barzanî sersaxî ji Şêx Madih Şêx Osman Neqşebendî re xwest

Serok Barzanî
Serok Barzanî
Kurdistan Serok Barzanî Sersaxî

Navenda Nûçeyan (K24) - Ji ber wexera dawiyê ya Şîrîn Xan a keça Cenabê Şêx Elaedînê Neqşebendî, Serok Barzanî sersaxî ji Şêx Madih Şêx Osman Neqşebendî û malbat û terîqeta Neqşebendî re xwest.

Peyama Serok Barzanî:

Bi navê Xudayê Mezin û Dilovan

Rêzdar Dr. Şêx Madih Şêx Osman Neqşebendî,

Malbat û terîqeta Neqşebendî

Bi xemgîniyeka mezin ve nûçeya wexera dawiyê ya Şîrîn Xan a keça Cenabê Şêx Elaedînê Neqşebendî û xûşka Cenabê Şêx Osman Neqşebendî gihîşt me.

Ez sersaxiyê ji we yên rêzdar û tevaya mirîd û mensûbatên terîqeta Neqşebendî li Kurdistanê û hemî cîhanê re dixwazim û ez xwe hevparê xema wan dibînim.

Ez ji Xudayê mezin dixwazim ku Xudêjêraziyê bi behişta mezin şa bike û sebir û hedarê bi hemî aliyan bide.

 

Mesûd Barzanî

16ê Berçileya 2025ê

 
 
 
