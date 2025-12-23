Şandeya PDKê ligel Emar Hekîm û Musena Samerayî civiya
Navenda Nûçeyan (K24) – Şandeya danûstandinkar a Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK), di çarçoveya hewildanên ji bo avakirina hikûmeta nû ya Iraqê de, li Bexdayê bi serokên aliyên siyasî re zincîrek civîn pêkanîn.
Şandeya PDKê bi serokatiya Serokê Desteya Kargêrî ya Mekteba Siyasî Fazil Mîranî îro 23ê Berçileyê bi cuda ligel Serokê Tevgera Hikme ya Niştimanî Emar Hekîm û Serokê Hevpeymaniya Azim Musena Samerayî civiya.
Şandeya PDKê ku duh gihîştibû paytexta Iraqê Bexdayê, îro bi fermî dest bi hevdîtinên xwe yên ligel aliyên siyasî kir. Ev serdan piştî civîna Komîteya Navendî ya PDKê (ya 18ê mehê) ku bi serperiştiya Serok Mesûd Barzanî hatibû lidarxistin, pêk tê.
Hatiye ragihandin ku armanca sereke ya van hevdîtinan gotûbêjkirina mekanîzmaya avakirina hikûmeta nû ya Iraqê, diyarkirina posta Serokkomar û misogerkirina mafên destûrî yên Herêma Kurdistanê ye.
PDK wekî hêza yekem û serkeftî ya Herêma Kurdistanê, di van danûstandinan de tekeziyê li ser sê prensîbên bingehîn hevsengî, dike.
Tê payîn ku di civînên bê de, şandeya PDKê li ser mijarên wekî guhertina yasaya hilbijartinan, çareserkirina nakokiyên li ser budce û mûçeyan, û her wiha dozên hilawîstî yên di navbera Hewlêr û Bexdayê de, helwesta xwe bi zelalî nîşan bide.
Hevdîtinên şandeyê yên ligel aliyên din ên siyasî yên Iraqê berdewam dikin.