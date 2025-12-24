Deriyê sînorî ya Kêlê ji ber berfê hat girtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Ji ber barîna berfê û paqijnekirina rêyan li aliyê Rojhilatê Kurdistanê, hatûçûna geştyarî û bazirganî di deriyê sînorî ya Kêlê de rawestî.
Li gorî agahiyên peyamnêrê Kurdistan24ê, tîmên berfpaqijkirinê yên li aliyê Herêma Kurdistanê rêya heta xala sifrê ya sînor paqij kirine. Lêbelê, li aliyê Rojhilatê Kurdistanê ji ber barîna berfeke zêde û paqijnekirina rêyan ji aliyê tîmên Îranê ve, derî bi rûyê geştyar û barhilgiran de hatiye girtin.
Niha hejmareke mezin a geştyaran li ser sînor asê mane û li benda tîmên Îranê ne ku rêyê vekin, da ku karibin geşta xwe berdewam bikin.
Deriyê sînorî ya Kêlê 10 kîlometre dûrî bajarê Serdeştê (Rojhilatê Kurdistanê) û 20 kîlometre dûrî bajarê Qeladizê (Herêma Kurdistanê) ye. Ev derî di sala 2019an de ji aliyê hikûmeta Îranê ve bi fermî hat naskirin û wekî nêzîktirîn rêya bazirganiyê ya ber bi Herêma Kurdistanê tê dîtin.
Girîngiya aborî ya vî derî her sal zêdetir dibe:
- Qebareya Bazirganiyê: Tenê di nîvê yekem a sala 2023an de, bi bihayê zêdetirî 94 mîlyon dolarî kelûpel di vî derî re derbasî Herêma Kurdistanê bûne, ku ev mîqdar li gorî sala berê %80 zêde bûye.
- Trafîka Rojane: Bi navînî rojane di navbera 180 heta 200 barhilgiran de kelûpelên wekî kaşî, seramîk, hesin, berhemên plastîkî û xurekê têne veguhestin.
- Hêza Kar: Vê tevgera bazirganiyê derfeta kar ji bo zêdetirî 2,000 kesî li herêmê peyda kiriye.