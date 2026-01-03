Mesrûr Barzanî cejna Qewiltas li Kakayiyan pîroz kir: 'Ew beşeke resen a gelê Kurdistanê ne'
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, bi boneya hatina cejna Qewiltas a Kakayiyan (Yarsanan), peyameke pîrozbahiyê belav kir û bal kişand ser dîroka xebat û têkoşîna vê pêkhateya resen.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî, îro Şemiyê 3yê Çileya 2026an, bi peyamekê pîrozbahî li civaka Kakayî ya li Kurdistan û cîhanê kir. Serokwezîr di peyama xwe de hêvî xwest ku ev cejn bibe sedema xêr û xweşiyê bo her kesî.
Peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
"Bi boneya hatina cejna yarên Qewiltas, ez pîrozbahiyên xwe yên herî germ arasteyî hemû xwişk û birayên Kakayî (Yarsanan) yên li Kurdistan û cîhanê dikim. Ez hêvîdar im ku rojên cejnê di nava şahî û asûdeyiyê de derbas bikin.
Kakayî beşeke giring û resen a gelê Kurdistanê ne. Ew xwedî dîrokeke tijî xebat, têkoşîn û serwerî ne di nava tevgera rizgarîxwaza gelê Kurdistanê de. Ez hêvîdar im ku Kakayî li gel hemû pêkhateyên din ên Kurdistanê, her dem bi tebayî û di nava aştiyê de bijîn.
Cejna Qewiltas pîroz be, her di xweşî û kameraniyê de bin."
Mesrûr Barzanî
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê
3ê Çileya 2026