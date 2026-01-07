Siyasî

Nûrî Şêxo: Hêzên girêdayî Hikûmeta Sûriyeyê bi çekên giran êrîş kiriye

Nûrî Şêxo
Nûrî Şêxo
Sûriye Heleb Hikûmeta Sûriyeyê Şêx Meqsûd Eşrefiyê

Navenda Nûçeyan (K24) - Hevserokê Encûmenên her du taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê ragihand: “Rewşa devera me aloz e û hêzên girêdayî Hikûmeta Sûriyeyê bi çekên giran êrîş kiriye.”

Hevserokê Encûmenên her du taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê Nûrî Şêxo îro (Çarşem, 07.01.2026) ji Kurdistan24ê re ragihand: “Rewşa devera me pir nexweş û aloz e, bi çekên giran êrîşî me tê kirin û me kuştî û birîndar hene.”

Nûrî Şêxo herwesa got: “Êrîş ji heşt aliyan ve li ser me tên kirin, heşt welatî hatine kuştin û 47 welatiyên din jî birîndar bûne. Êrîş nesekinîne, lê kêmtir bûne û komên çekdar fermanan ji derve werdigirin.”

Navbirî amaje jî da ku, hejmareka zêde ya leşkerên girêdayî hêzên Hikûmeta Sûriyeyê hatine kuştin û şêniyên wê deverê berevaniyê ji mal û deverên xwe dikin.

Hevserokê Encûmenên her du taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê bang li Serok Barzanî û aliyên peywendîdar û raya giştî kir ku, di zûtirîn dem de bên ser xetê û li beranberî van êrîşan bêdeng nemînin, rêyê li van êrîşan bigirin.

 
Kurdistan24 ,