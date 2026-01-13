Ozgur Ozel: Ji bo çareseriya pirsa Kurd divê gavên bilez werin avêtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Giştî yê Partiya Gel a Komarî (CHP) Ozgur Ozel, bang li hikûmeta Tirkiyeyê kir ku ji bo çareserkirina pirsa Kurd serî li rêyên dîplomasiyê bide û gavên lezgîn bavêje.
Ozgur Ozel îro 13ê Çileyê li Enqereyê di konferanseke çapemeniyê de bal kişand ser alozî û geşedanên dawî yên li Helebê û bandora wan a li ser Tirkiyeyê. Ozel destnîşan kir ku pêdivî bi çareseriyeke siyasî û demokratîk heye û got: "Wek CHP, em parastina yekparçeyî û aramiya axa Sûriyeyê dikin."
Ozel amaje bi girîngiya Peymana 10ê Adarê kir û bang li hemû aliyan kir ku li şûna şer, pirsgirêkan li ser maseya danûstandinan çareser bikin. Serokê CHPê daxwaz ji hikûmeta Tirkiyeyê kir ku di warê dîplomasiyê de bibe xwedî destpêşxerî, da ku rê li ber şer were girtin û jiyana sivîlan were parastin.
Ozel herweha hişyarî da ku rewşa aloz a li Sûriyeyê nebe sedema rawestandina pêvajoya aştiya civakî ya li Tirkiyeyê û got: "Pêwîst e ku Tirkiyeyeke demokratîk û bê teror di zûtirîn dem de were avakirin. Ji bo Sûriyeyê jî, divê pergaleke demokratîk were sazkirin ku tê de hemû bawerî û nasnameyên cuda di bin sîwana destûreke nû de bi azadî bijîn."
Ozgur Ozel careke din tekez kir ku cihê çareseriya pirsa Kurd, meclîsa Tirkiyeyê (TBMM) ye. Bi nêrîna wî, naskirina hebûna pirsa Kurd û çareserkirina wê bi hev re ligel mafên pêkhateyên din ên wekî Elewiyan, bingeha demokrasiyeke rastîn a li Tirkiyeyê pêk tîne.
Ozel diyar kir ku CHP ji bo çareseriyeke ku hemû welatî xwe tê de azad û wekhev bibînin, amade ye berpirsiyariyê bigire ser milên xwe.