Serok Barzanî: Em qebûl nakin zirar bigihîje xûşk û birayên me li Rojava
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî peyamek ji raya giştî re weşand ku tê de dibêje: Me hemî bizavên xwe xistine kar û em berdewam in ku xûşk û birayên me li Rojava tûşî karesat û nexweşiyan nebin.
Serok Barzanî di peyama xwe de dibêje: Divê hemî alî bi berpirsiyarî û dûrî hestan tevbigerin û wesa çê nebe ku zirar bigihîje xûşk û birayên me li Rojava, ku bi tu rengan nayê qebûlkirin.
Peyama Serok Barzanî:
Bi navê Xudayê Mezin û Dilovan
Em bi nîgeraniyeka mezin û bi hûrî pêşketin û rûdanên dawiyê yên Sûriye û Rojava dişopînin. Di vê rewşa hesas de, divê hemî alî bi berpirsiyarî û dûrî hestan tevbigerin û wesa çê nebe ku zirar bigihîje xûşk û birayên me li Rojava, ku ev bi tu rengan nayê qebûlkirin.
Me hemî bizavên xwe xistine kar û em berdewam in ku xûşk û birayên me li Rojava tûşî karesat û nexweşiyan nebin.
Ji aliyekî din ve di wê rewşa aloz a ku çê bûye de, metirsiya serhildana DAIŞê û terorê jî heye ku ew bi xwe li ser tenahî û ewlehiya deverê gefekeka pir cidî ye. Em li vê derê bang li civaka navneteweyî û hevpeymanan dikin ku bi berpirsiyariya xwe rabin û tavilê alozî û şer û pevçûnan rawestînin, agirbesteka seranserî ragihînin û pirsgirêk bi awayekê aştiyane û bi rêya diyalogê bên çareserkirin.
Mesûd Barzanî
20ê Çileya 2026ê