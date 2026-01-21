Serok Barzanî gihîşt Vatîkanê
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî li ser vexwendineke fermî, îro 21ê Çileyê gihîşt Vatîkanê û bi Papa Leo’yê 14’em re dicive.
Armanca sereke ya vê serdanê, xurtkirina peywendiyên dîplomatîk û nîşandana Herêma Kurdistanê wekî navenda aştî û pêkvejiyana olan li Rojhilata Navîn e. Serok Barzanî dê di hevdîtina xwe ya bi Papayê ku nûneratiya 1.4 mîlyar katolîkên cîhanê dike de, balê bikişîne ser modela Kurdistanê ku tê de misilman, xiristiyan, êzidî û pêkhateyên din bi aramî ligel hev dijîn.
Ji bilî hevdîtina li Vatîkanê, Serok Barzanî dê ligel rayedarên payebilind ên hikumeta Îtalyayê jî zincîre hevdîtinan pêk bîne. Di van hevdîtinan de, mijarên sereke dê peywendiyên dualî û guherînên siyasî yên li herêmê bin.
Hevdîtinên li Îtalyayê: Rewşa Rojavayê Kurdistanê rojev e
Yek ji xalên herî giring ên rojeva Serok Barzanî, êrişên dawî yên komên çekdar ên ser bi artêşa Sûriyê ve ne ku li dijî Rojavayê Kurdistanê pêk tên. Tê payîn ku Serok Barzanî li ser "komkujî û kuştina kurdan" li Rojavayê Kurdistanê biaxive û ji bo parastina mafên kurdan û rawestandina êrişan, daxwaza piştgiriya navdewletî bike.
Serdana duyem a bo Vatîkanê
Ev serdan, duyemîn serdana fermî ya Serok Barzanî ye bo dewleta Vatîkanê. Cara yekem, di Gulana sala 2014an de Serok Barzanî serdana Vatîkanê kiribû û ligel Papa Fransîs civiyabû.
Vê carê jî, hevdîtina bi "Papa Luîsê 14’em" wekî derfeteke giring tê dîtin da ku peywendiyên Kurdistanê di asta navdewletî de werin berfirehkirin û piştgiriyeke nû ji bo dozên neteweyî yên Kurdan were peydakirin.