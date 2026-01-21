Rêveberiya Xweser bo K24ê: HSD deverên Kurdan bi rê ve dibe
Navenda Nûçeyan (K24) - Çavkaniyekê ji Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ragihand: Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) pêşniyara herî dawiyê ya Hikûmeta Sûriyeyê nîqaş kir û dê li ser wê razî bibin.
Çavkaniyekê ji Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê îro (Çarşem, 21.01.2026) taybet ji Kurdistan24ê re got: Artêşa Erebî ya Sûriyeyê naçe nav gund û bajarokên Kurdan ên Rojavayê Kurdistanê.
Wê çavkaniyê amaje jî da ku, Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) pêşniyara herî dawiyê ya Hikûmeta Sûriyeyê nîqaş kir û dê li ser wê razî bibin.
Wê çavkaniyê tekez jî kir ku, li gorî pêşniyara herî dawiyê ya Hikûmeta Sûriyeyê, Hêzên Sûriyeya Demokratîk dê deverên Kurdan bi rê ve bibin.
Rojavayê Kurdistanê an jî bakur û rojhilatê Sûriyeyê xwedî cihekê jeopolîtîk ê pir girîng e û bi çavkaniyên xwezayî (petrol, gaz û çandinî) dewlemend e. Bi gelemperî ew li ser sê dever an kantonên sereke tê parvekirin, ji bilî wan deverên ku paştir hatine rizgarkirin:
Herêma Cîzîrê: Devera herî mezin û dewlemend e. Bajarên wê yên sereke Qamîşlo (navenda biryara siyasî), Heseke, Dêrik û Amûdê ne. Ev dever wekî "sebeta xwarinê" û çavkaniya sereke ya petrola Sûriyeyê (zeviyên Rimêlanê) tê hesibandin.
Herêma Firatê (Kobanî): Di dîroka têkoşîna li dijî terorê de devereka sembolîk a girîng e, bajarên Kobanî û Serêkaniyê vedigire (her çend parek jê hatiye dagirkirin jî).
Herêma Efrînê: Her çend di salên dawiyê de ji hêla erdnîgarî ve veqetandî ye û di salên borî de rastî dagirkirinê hatibe jî, lê wekî pareka veneqetiyayî ya ax û nasnameya Rojavayê Kurdistanê dimîne.
Piştî guhertinên siyasî yên Şamê û qonaxa nû ya Sûriyeyê, niha "nexşerêyeka nû" ji bo birêvebirina van deveran tê nîqaşkirin, ku naveroka wê mana desthilatdariyê di destê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de ye lê bi awayekê nû.