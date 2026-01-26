Alaya Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê tijî kiriye
Navenda Nûçeyan (K24) - Alaya Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê tijî kiriye. Gelê Kurd yekrêziya xwe li beranberî gefan tekez dike û çavdêr wesa dibînin ku ev ne tenê bersivek e ji bo gefan, belkî piştrastkirina nasnameyeka neteweyî ya kûr e ku di seranserê dîrokê de di dilê Kurdan de cih girtiye.
Di nav pêleka berfireh a yekrêzî û neteweperweriyê de, alaya Kurdistanê bi rengekê berçav û bêtirs li tevaya deverên Rojavayê Kurdistanê û xasma bajarê Hesekeyê tê bilindkirin.
Ev dîmena balkêş di demekê de ye ku gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi hemî pêkhateyên xwe ve xwe ji bo her îhtîmal û gefeka paşerojê amade dike, xasma jî piştî wan aloziyên vê dawiyê ku li ser sînoran û li deverê ser hildaye.
Ji bilî alayê, Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi gotina sirûda neteweyî "Ey Reqîb" li dikan û cihên giştî tekezê li ser parastina destkeftiyên xwe dikin û teslîmbûnê red dikin.
Ji Qamişloyê heta Kobanî û Efrînê, rengên sor, zer, spî û kesk bi serbilindî ve li ser avahiyên bilind, cihên giştî, timbêlan û heta di destên zarokan de jî tên dîtin. Ev belavbûna alaya Kurdistanê ne tenê nîşana hebûna neteweyî ye, belkî peyameka xurt e ji bo hundir û derveyê welat ku gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê yekgirtî ye û amade ye ku destkeftiyên xwe biparêze.
Sedemên vê belavbûnê:
- Gefên Hikûmeta Sûriyeyê: Piştî çend daxuyaniyên gefxwarinê yên rayedarên Sûriyeyê û tevgerên leşkerî li ser sînoran, hesta neteweyî ya gelê Rojavayê Kurdistanê bilind bûye. Bilindkirina alaya Kurdistanê wekî sembola xweragirî û berhingarbûnê tê dîtin.
- Yekîtiya neteweyî: Ev dîmen nîşana yekrêziya di navbera pêkhateyên cuda cuda yên Kurd li Rojavayê Kurdistanê de ye, ku dixwazin bi hev re rûbirûyî qebxwaziyan bibin.
- Bîranîna qurbaniyan: Ala wekî dilsoziyek ji bo wan bi hezaran şehîdan hatine danan ên ku canê xwe ji bo azadî û serxwebûna gelê Kurd feda kiriye, xasma jî di şerê li dijî DAIŞê û parastina deverê de.
- Peyamek ji bo cîhanê: Ev dîmena tevgir peyamek e ji bo civaka navneteweyî ku gelê Kurd xwedî nasnameyeka xurt e û mafê wê ye ku bi tenahî û aramî bijî.
Çavdêr wesa dibînin ku ev dîmen, ku alaya Kurdistanê tevahiya Rojavayê Kurdistanê tijî kiriye, ne tenê bersivek e ji bo gefan, belkî piştrastkirina nasnameyeka neteweyî ya kûr e ku di seranserê dîrokê de di dilê Kurdan de cih girtiye. Gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê careka din îspat kir ku, yekrêzî û xweragirî li hember zehmetî û nexweşiyan kilîla serkeftinê ye.
Li derveyê Rojavayê Kurdistanê, alaya Kurdistanê di xwenîşandanên piştgiriya Rojavayê Kurdistanê de li Herêma Kurdistanê û welatên Ewropayê bi berfirehî tê bikaranîn. Diyasporaya Kurdî di dema nerazîbûnan de li dijî êrîşên li ser Rojavayê Kurdistanê alaya Kurdistanê wekî sembola sereke ya nasname û berxwedana gelê Kurd bilind dike.