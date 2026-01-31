Serok Barzanî û Ehmed Şera peymana Şam û HSDê gotûbêj kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Barzanî û Serokê Sûriyeyê Ehmed Şera peywendiyeke telefonî encam dan û peymana HSD û Şamê gotûbêj kirin
Serokatiya Komara Sûriyeyê naveroka peywendiya telefonî ya di navbera Serok Barzanî û Serokê Sûriyeyê Ehmed Şera de belav kir, ku tê de behsa dawîn geşedan û peymana di navbera Şam û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de hat kirin.
Li gorî daxuyaniyê, Serok Barzanî piştevaniya xwe ji bo wê peymana giştgîr nîşan daye ku di navbera hikûmeta Sûriyeyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk de hatiye îmzekirin. Herwiha Serok Barzanî tekez kiriye ku cîbicîkirina vê peymanê ji bo mîsogerkirina yekparçeyî û aramiya Sûriyeyê pêwîstiyek e.
Ji aliyê xwe ve, Ehmed Şera tekezî li ser xwesteka dewleta Sûriyeyê ya ji bo parastina mafên neteweyî, siyasî û medenî yên kurdên Sûriyeyê kiriye, her wiha tekez kiriye ku hemû welatiyên Sûriyeyê li beramberî yasayê wekhev in û xwedî mafên hevbeş in.
Her du alî li ser girîngiya bihêzkirina hevkarî û hevahengiya hevbeş ji bo cîbicîkirina xalên peymanê hevnêrîn bûn, bi mebesta pêkanîna aramiyê ji bo Sûriyeyê û tevahiya navçeyê.