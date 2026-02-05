Wezîrê Derve yê Fransayê tê Hewlêrê û ligel serkirdayetiya Herêma Kurdistanê dicive
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Derve yê Fransayê Jean-Noel Barrot îro dest bi gereke dîplomatîk li Rojhilata Navîn dike. Tê çaverêkirin ku Barrot piştî Şam û Bexdayê, serdana Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bike.
Berdevkê Wezareta Derve ya Fransayê Pascal Confavreux ragihand, Wezîr Jean-Noel Barrot îro 5ê Sibatê dest bi gereke herêmî dike ku welatên Sûriye, Iraq û Libnanê li xwe digire. Li gorî agahiyên ajansa AFPê, di çarçoveya serdana xwe ya Iraqê de, wezîrê Fransî dê bi taybetî serdana Hewlêrê bike û ligel berpirsên payebilind ên Herêma Kurdistanê bicive.
Hevkariya ligel Hewlêrê: Şerê li dijî DAIŞê û Aramî
Pascal Confavreux destnîşan kir, armanca sereke ya serdana Barrot a bo Iraqê, xurtkirina hevkariyê ye ligel desthilatên federal ên li Bexdayê û bi taybetî ligel Herêma Kurdistanê. Wezîrê Fransî dixwaze li Hewlêrê li ser çespandina aramiya herêmî û berdewamiya şerê li dijî rêxistina terorîst a DAIŞê gotûbêjan bike.
Herwiha, yek ji mijarên giring ên hevdîtinên li Hewlêr û Bexdayê, dosyaya çekdarên DAIŞê yên bi eslê xwe Fransî ye ku beriya demekê ji Sûriyeyê bo girtîgehên Iraqê hatine veguhastin û li benda darizandinê ne.
Fransa: Garantora mafên Kurdan li Sûriyeyê
Barrot di westgeha xwe ya yekem de li Şamê ligel hevtayê xwe Es’ed Şeybanî dicive. Fransa ku ji dema hilweşîna rejîma Beşar Esed ve xwe wekî garantorek ji bo parastina mafên Kurdan dibîne, zextê dike ku rêkeftina navbera HSD û hikûmeta Şamê bi temamî were cîbicîkirin.
Parîs giringiyeke mezin dide wê yekê ku saziyên Kurdî di hundirê dewleta nû ya Sûriyeyê de werin qebûlkirin û Kurd wekî hêzeke sereke ya siyasî di nexşeya nû de cih bigirin.
Dosyaya Libnanê û Çekdanîna Hizbullahê
Wezîrê Derve yê Fransayê dê roja înê bigihîje Beyrûtê. Li wir, ew ê li ser plana hikûmeta Libnanê ya ji bo çekdanîna Hizbullahê û amadekariyên konferansa Parîsê ya ji bo piştgiriya artêşa Libnanê (ku biryar e di Adarê de were lidarxistin) gotûbêjan bike.
Ev gera Jean-Noel Barrot di demekê de tê ku Fransa hewl dide roleke herî çalak di çareserkirina krîzên herêmî de bileyîze, bi taybetî di dosyaya Kurdî ya li Sûriyeyê û parastina asayîşê li Iraq û Herêma Kurdistanê de.