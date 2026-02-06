Omer Şêxmûs: Rola Serok Barzanî dîrokî bû; Biryarnameya Şamê mîna Peymana 11ê Adarê ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Siyasetmedarê Kurd Omer Şêxmûs ragihand, rola Serok Mesûd Barzanî di nêzîkkirina aliyên siyasî yên Sûriyeyê de dîrokî bû. Şêxmûs herwiha destnîşan kir ku nêzîkî %65ê daxwazên Kurdên Rojavayê Kurdistanê pêk hatine.
Endamê desteya damezrîner a Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) û kesayetê diyar ê siyasî Omer Şêxmûs, di hevpeyvînekê de ligel Kurdistan24ê geşbîniya xwe ya ji bo paşeroja gelê Kurd anî ziman û tekez kir ku "Gelê Kurd tu carî ji nav naçe."
Serok Barzanî û nêzîkkirina aliyên Sûriyeyî
Omer Şêxmûs bal kişand ser hewildanên dîplomatîk ên Serok Mesûd Barzanî yên di dema krîza dawî ya Sûriyeyê de û got: "Rola Serok Barzanî di nêzîkkirina nêrînên aliyên siyasî yên Sûriyeyê û Kurdan de gelekî bibandor û dîrokî bû. Ev hewildan bûn sedem ku rê li ber karesatên mezin were girtin."
Biryarnameya Şamê û mînaka 11ê Adarê
Di berdewamiya axaftina xwe de, Şêxmûs nirxandinek ji bo "Biryarnameya Komarî" ya Sûriyeyê (derbarê mafên Kurdan de) kir û wiha got: "Ev biryarname ji gelek aliyan ve dişibe Rêkeftina 11ê Adara sala 1970yê ya li Iraqê. Bi baweriya min, heta niha nêzîkî %65ê hemû daxwaz û destkeftên ku Kurdan li Rojavayê Kurdistanê dixwestin, bidest hatine û ev serkeftineke mezin e."
‘Yekrêziya neteweyî mîsogeriya parastina destkeftiyan e’
Omer Şêxmûs destnîşan kir ku bidestxistina mafan gava yekem e, lê belê parastina wan ji bidestxistina wan giringtir e. Wî destnîşan kir ku tenê bi "Yekrêziya Neteweyî" Kurd dikarin van destkeftên li Rojava biparêzin.
Derbarê mijara otonomiyê de, Omer Şêxmûs diyar kir ku herçend di vê qonaxê de bidestxistina otonomiyeke tam zehmet xuya bike jî, lê divê Rojavayê Kurdistanê ji bo birêxistinkirina karûbarên xwe sûdê ji ezmûna serkeftî ya Herêma Kurdistanê wergire. Herwiha bal kişand ser piştgiriya welatên Ewropayê ku di vê demê de ji bo doza Kurd hîn xurttir bûye.