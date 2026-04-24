Mesrûr Barzanî sersaxiyê ji malbata Hacî Kerîm Seraneyî re dixwaze
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî hevxemiya xwe ji bo malbat û kesûkarên Pêşmergeyê Şoreşa Îlonê Hacî Kerîm Seraneyî diyar kir û sersaxî ji wan re xwest.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (În, 24ê Nîsana 2026ê), ji ber koça dawiyê ya Hacî Kerîm Seraneyî, sersaxî ji malbat û kesûkarên wî re kir.
Peyama Mesrûr Barzanî:
Ez sersaxiyê ji malbat û kesûkarên Pêşmergeyê Şoreşa Îlonê û kesatiyê welatperwer ê devera Soranê Hacî Kerîm Seraneyî re dixwazim û ez hevparê xema wan im.
Xudayê mezin canê wî bi bihiştê şa bike û sebir û hedarê bide malbata wî.