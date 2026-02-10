Mesrûr Barzanî projeya "E-Psûle" ragihand: Destkeftiyeke niştimanî ji bo hemû Iraqê ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî projeya "E-Psûle" ragihand û tekez kir ku ev sîstem dê xizmeta hemû welatiyên Iraqê bike û bibe bingeha nûjenkirina aboriya welat.
Bi amadebûna Serokwezîr Mesrûr Barzanî, Parêzgarê Banka Navendî ya Iraqê Elî El-Elaq û hejmareke mezin a veberhêner û karsazan, îro 10ê Sibatê projeya nûjen a "E-Psûle" hat ragihandin.
Di çarçoveya merasîmê de, paneleke taybet bi navê "Geşta Dîjîtal: Ji Dîtinê ber bi Cîbicîkirinê ve" ji bo Serokwezîr Mesrûr Barzanî hat lidarxistin. Mesrûr Barzanî di panelê de dîtina hikûmetê ya ji bo dîjîtalkirina saziyan û geşepêdana aborî şirove kir.
Xalên giring ji axaftina Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
- Destkeftiyeke Niştimanî: "Projeya E-Psûle destkeftiyeke mezin a niştimanî ye. Ne tenê Herêma Kurdistanê, lê hemû xelkê Iraqê dikarin sûdê ji vê projeyê werbigirin."
- Hêsankirina Karûbaran: "Armanca me ya sereke ji hemû projeyan xizmetkirina welatiyan û hêsankirina karên wan ên fermî û bazirganî ye."
- Dûrketina ji Sîstema Kaş: "Aboriya welatên cîhanê êdî bi sîstema 'perê kaş' pêş nakeve. Ji bo pêşkeftina aborî, divê em sîstema xwe ya dîjîtal bi pêş bixin."
- Xizmetguzariya Bêcudahî: "Xizmetguzariyên me ji bo hemû welatiyan in, bêyî ku em tu cudahiyeke cografî bixin navbera wan."
Serokwezîr Mesrûr Barzanî her wiha bal kişand ser wê yekê ku hikûmet hewl dide têkiliyên xwe bi Bexdayê re di warê darayî û aborî de baştir bike, da ku ev cure projeyên dîjîtal li seranserî Iraqê werin berfirehkirin.
