Şaxewan Ebdila: Wergirtina posta Serdarê Artêşa Iraqê ji Kurdan destpêkeka pir xirab e
Navenda Nûçeyan (K24) - Cîgirê Serokê Fraksiyona Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Şaxewan Ebdila îro (Sêşem, 17ê Sibata 2026ê) di konferanseka rojnamevanî de ragihand: Wergirtina posta Serdarê Artêşa Iraqê ji Kurdan destpêkeka pir xirab e.
Cîgirê Serokê Fraksiyona Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) herwesa got: Em dê di dema bê de beyannameya fraksiyonên Kurdistanî belav bikin. Amaje jî da: Tiştê ku Serokê Parlementoyê kiriye binpêkirina destûrê ye.
Şaxewan Ebdila eşkere jî kir: Li gorî madeya 36ê, tiştê ku Serokê Parlementoyê kiriye berevajî destûrê ye. Herwesa edetekê kirêt e ku bêyî Kurdan, ku pêkhateyeka sereke ye, bixwazin mijaran bêyî razîbûna Cîgirê Serokê Parlementoyê jî derbaz bikin.
Navbirî herwesa got: Ev ne cara yekê ye jî, belkî pêştir jî rewşên wesa hebûn, divê sînorek ji bo van rewşan bê danîn.
Serokê Fraksiyona PDKê amaje jî da: Ev mijar girêdayî mafên Kurdan e, ji ber ku heft dezgeh hene, postên wan wekî yên wezîran in lê yek ji wan jî ne Kurd e.