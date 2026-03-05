Nêçîrvan Barzanî: Raperîn bersiveke yekalîker bû ji bo azadî û serfiraziyê
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, îro 5ê Adarê di 35emîn salvegera Raperîna mezin a Adara 1991ê de peyamek belav kir û tê de tevî tekeziya li ser parastina destkeftên destûrî, ragihand, Herêma Kurdistanê wek faktoreke aramiyê dimîne û nabe beşek ji mîlmilanêyên serbazî yên navçeyê.
Deqa peyama Serokê Herêma Kurdistanê:
Îro em bi rûmetê ve bîranîna 35emîn salvegera Serhildana Mezin a Adara 1991ê bibîr tînin. Bi vê boneyê, ez pîrozbahiyên germ pêşkêşî malbatên serbilind ên şehîdan, Pêşmergeyên qehreman û tevahiya Kurdistaniyên li hundir û derveyî welat dikim. Silav û rûmetê ji bo giyanên pak ên şehîdên serhildanê û tevahiya şehîdên Kurdistanê re dişînim.
Serhildan xaleke veguherînê ya dîrokî û bersiveke yekalîker a gelê Kurdistanê bû di redkirina zilm û zordariyê û di pêngavekê ber bi azadî û serkeftinê. Ev bîranîna pîroz di demekê de ye ku herêm di rewşeke aloz û hesas re derbas dibe. Zêdebûna aloziyan û encamên neyînî yên nakokiyan, berpirsiyariyeke mezin datîne ser milê me hemûyan ji bo parastina aramî û ewlehiya Herêma Kurdistanê.
Di vê bîranînê de, em careke din tekez dikin ku Herêma Kurdistanê, weke herdem, dê bibe faktorek sereke ya aramî û aştiyê û dê nebe beşek ji ti nakokî û pêşveçûneke leşkerî ku zirarê bigihîne jiyan û ewlehiya welatiyên me. Parastina kiyan û qewareya Herêma Kurdistanê û destkeftiyên me yên destûrî, tenê bi yekrêzî, lihevhatin û berpirsiyariya hevpar a neteweyî ya hemû hêz û aliyên siyasî û pêkhatên Kurdistanê dibe.
Bila ev bîranîn me han û teşwîq bike ji bo derbaskirina kêşeyan û kûrbûna çanda pêkvejiyan û lêborînê. Wefadarî ji bo xwîna şehîdan ew e ku em bi hev re û dest bi dest; ji bo parastina ewlehî û avakirina paşerojeke baştir ji bo nifşên me yên paşerojê bixebitin.
Silav ji bîranîna serhildanê re.
Aramî û ewlehî ji bo Kurdistanê.
Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
05.03.2026