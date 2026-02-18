Rapora Komîsyonê bi piraniya dengan hat pesendkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Parlamentoya Tirkiyeyê di civîna xwe ya 21emîn û ya dawî de, rapora encamê pesend kir. Di raportê de tekezî li ser danîna çekan a PKKê hatiye kirin.
Komîsyona ku ji meha Tebaxa borî ve li ser dixebitî, îro 18ê Sibata 2026an xebatên xwe bi dawî kirin. Rapora dawî ya komîsyonê bi 47 dengên "erê" hat qebûlkirin. Di dengdanê de 2 dengên "na" û dengekî "bêalî" hatin bikaranîn.
Li gorî encaman, parlamenterê Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) Ahmet Şik û parlamenterê Partiya Kedê (EMEP) Îskender Bayhan dengê "na" dan. Parlamentera CHP’ê Turkan Elçî jî dengê "bêalî" bi kar anî.
Rapor ji 7 beşan pêk tê
Serokê Parlamentoyê û Serokê Komîsyonê Numan Kurtulmuş, di destpêka civînê de hûrgiliyên raportê parve kirin. Kurtulmuş diyar kir ku raport ji 7 beşên sereke pêk tê:
Rapora komîsyonê ku ji heft beşan pêk tê, nexşerêya qonaxa nû ya siyasî û civakî ya Tirkiyeyê xêz dike:
Beşa Yekem: Pêvajoya xebatên komîsyonê û rêbazên hatine bikaranîn hatine vegotin.
Beşa Duyem: Armancên bingehîn ên komîsyonê û nîqaşên ku di civînan de hatine kirin cih digirin.
Beşa Sêyem: Bal hatiye kişandin ser kokên dîrokî yên biratiya Tirk û Kurdan û "hiqûqa biratiyê".
Beşa Çarem: Analîzên li ser daxuyaniyên kesên ku di komîsyonê de hatine guhdarkirin û qadên lihevkirinê (mutabaqat) hatine destnîşankirin.
Beşa Pêncem: Pêvajoya hilweşandina PKKê û danîna çekan bi hûrgilî hatiye şirovekirin.
Beşa Şeşem: Pêşniyarên ji bo sererastkirin û rêziknameyên yasayî yên têkildarî pêvajoyê hatine rêzkirin.
Beşa Heftem: Pêşniyarên ji bo pêngavên demokratîkbûnê yên li seranserî welat hatine pêşkêşkirin.
"Hevpeymaniya Tirk-Kurd-Ereb pîlanên emperyal têk dibe"
Numan Kurtulmuş bal kişand ser rewşa herêmî û got: "Hevpeymaniya Tirk, Kurd û Ereban dê wan senaryoyên perçekirinê têk bibe ku ji aliyê hêzên emperyalîst ve ji bo herêmê hatine amadekirin. Em piştgiriya her gavê dikin ku biratî û aştiya civakî xurtir bike."
Di dawiya raportê de hate ragihandin, ji bo çareseriyeke mayînde, pêdiviya Tirkiyeyê bi "Destûreke Nû" heye û ev yek di nava pêşniyarên sereke yên raportê de cih girtiye. Bi vê dengdanê re, xebatên Komîsyona Aştiyê bi fermî bi dawî bûn û niha çav li gavên hikûmet û parlamentoyê ne.