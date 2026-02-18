Masrûr Barzanî: Yekîtiya Qutabî û Lawan roleke bibandor di nava tevgera rizgariya gelê Kurdistanê de lîstiye
Navenda Nûçeyan (K24) – Cîgirê Serokê PDKê Masrûr Barzanî bi boneya 73emîn salvegera damezrandina Yekîtiya Qutabiyan û Lawan, serdana mekteba sekreteriya vê rêxistinê kir û bal kişand ser rola wê ya dîrokî di gihandina serkirdeyên partiyê de.
Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Masrûr Barzanî îro 18ê Sibatê, serdana Mekteba Sekreteriya Yekîtiya Qutabiyên Demokrat ên Kurdistanê û Yekîtiya Lawên Demokrat ên Kurdistanê kir û ji aliyê sekreter û endamên mekteba sekreteriyê ve bi germî hat pêşwazîkirin.
Masrûr Barzanî di gotarekê de bi boneya 73yemîn salvegera damezrandina rêxistinê, pîrozbahiyeke germ li hemû endaman kir û got: "Endamên vê rêxistinê her dem îsbat kirine ku hêz û serweteke mezin a PDKê ne. Ev rêxistina têkoşer bûye navenda perwerdekirin û gihandina piraniya serkirdeyên PDKê."
Masrûr Barzanî herwiha destnîşan kir, Yekîtiya Qutabiyan û Lawan di nava tevgera rizgariya Kurdistanê de, roleke bibandor lîstiye û her dem di eniya pêş a parastina mafên xelkê Kurdistanê de cih girtiye.
Cîgirê Serokê PDKê di dawiya axaftina xwe de hêvî xwast ku di vê serdemê de jî Yekîtiya Qutabiyan û Lawan roleke xurt di gihandina ciwanan de bilîze. Masrûr Barzanî got: "Em hêvîdar in ku ev rêxistin di pêşxistina hişyariya neteweyî û hîmên nîştimanperweriyê de di nava qutabî û ciwanên Kurdistanê de berdewam be."