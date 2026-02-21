Serok Barzanî: Parastina zimanê dayikê erkekê neteweyî ye

Siyasî

Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî di peyamekê de Roja Cîhanî ya Zimanê Dayikê li hemî Kurdistaniyan pîroz kir û got: Parastina zimanê dayikê erkekê neteweyî ye.

Serok Barzanî îro (Şemî, 21ê Sibata 2026ê) li ser hesabê xwe yê tora civakî ya Xê peyamek belav kir û tê de got: Roja Zimanê Dayikê li hemî Kurdistaniyên xweşevî pîroz be.

Serok Barzanî her di wê peyamê de tekez jî kir: Zimanê dayikê bingeha resentî, nasname, hişyarî û hevgirtina neteweyî ye; Parastina wî erkekê neteweyî ye.

Peyama Serok Barzanî:

Zimanê dayikê bingeha resentî, nasname, hişyarî û hevgirtina neteweyî ye; Parastina wî erkekê neteweyî ye. Roja Zimanê Dayikê li hemî Kurdistaniyên xweşevî pîroz be.

 

 
