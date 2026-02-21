Serok Barzanî û şandeke Partiya Dewe rewşa siyasî ya Iraqê û navçeyê gotûbêj kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Barzanî û şandeke bilind a Partiya Dewe ya Iraqî rewşa siyasî ya Iraqê û herêmê gotûbêj kirin û tekezî li ser pêwendî û hevahengiya navbera aliyan kirin.
Baregeha Barzanî daxuyaniyek belav kir û tê de diyar kir, Serok Mesûd Barzanî îro 21ê Sibatê pêşwazî li şandeke bilind a Partiya Dewe ya Iraqî kir.
Di daxuyaniyê de hat gotin, di hevdîtinê de gotûbêj derbarê rewşa siyasî ya Iraqê û pêşhatên herî dawî yên li navçeyê de hatin kirin.
Li gorî daxuyaniyê, di civînê de tekezî li ser pêwendî û hevahengiya di navbera aliyan de hat kirin, ji bo derbaskirina kêşe û astengiyan.