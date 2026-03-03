Siyasî

Mesrûr Barzani: Em ji bo parastina xelkê Kurdistanê hemî bizavan dikin

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê tekez kir ku, ew hemî bizavan ji bo parastina xelkê Kurdistanê û dûrxistina wan ji hemî şer û gêleşokan dikin.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 3ê Adara 2026ê) li ser hesabê xwe yê tora civakî ya Xê nivîsiye: Me îro li Hewlêrê Nexweşxaneya Macidiyê ya Taybet a 230 textî vekir, ku bi bihayê 80 milyon dolaran hatiye çêkirin û dê 420 derfetên kar peyda bike.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê herwesa got: Em di vê demê de tekez dikin ku, em hemî bizavan ji bo parastina xelkê Kurdistanê û dûrxistina wan ji hemî şer û gêleşokan dikin.

 

 

