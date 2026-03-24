Heşda Şeibî: Fermandarê me yê operasyonan û 14 çekdarên me hatin kuştin
Navenda Nûçeyan (K24) – Desteya Heşda Şeibî bi daxuyaniyekê ragihand, Fermandarê Operasyonên Enbarê û 14 çekdarên wan di encama êrîşeke asmanî ya Amerîkayê de jiyana xwe ji dest dane.
Desteya Heşda Şeibî îro 24ê Adarê di daxuyaniyeke sersaxiyê de kuştina Fermandarê Operasyonên Enbarê Seid Dewayî û 14 çekdarên din ragihand.
Hat diyarkirin ku ev fermandar û çekdarên pê re, di êrîşeke asmanî ya Amerîkayê de ku baregeha fermandariya operasyonan a li parêzgeha Enbarê kiribû armanc, hatine kuştin.