McGurk mercên Amerîkayê yên ji bo Îranê aşkere dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Rêkxerê berê yê karûbarên Rojhilata Navîn û Bakurê Afrîkayê li Koşka Spî Brett McGurk ragihand, hewldanên dîplomatîk ji bo gihîştina bi rêkeftinekê ligel Îranê gihîştine "rêyeke girtî". McGurk destnîşan kir, Washington di mercên xwe yên ji bo agirbestê de ti nermiyê nîşan nade.
Brett McGurk di hevpeyvînekê ligel kanala "CNN" a Amerîkî de diyar kir, "kêşeya mezin a bêbaweriyê" di navbera aliyan de heye û ev yek bûye asteng li pêşiya her pêngaveke erênî ya ji bo rawestandina şer.
Du mercên sereke yên Amerîkayê ji bo agirbestê
Li gorî gotinên McGurk, îdareya Amerîkayê ji bo her cure agirbestekê, du mercên sereke û pêşwext danîne ser maseyê:
- Divê ev rêrewa stratejîk bi temamî û bêmerc ji bo hatûçûna keştiyên navdewletî were vekirin.
- Divê Îran hemû kogehên xwe yên uranyuma pîtandî radestî aliyên navdewletî bike.
Şer ket hefteya xwe ya pêncemîn
Ev daxuyaniyên Brett McGurk di demekê de tên, şerê li dijî Îranê ketiye hefteya xwe ya pêncemîn. Tevî ku hewldanên dîplomatîk berdewam dikin, lê êrîşên asmanî yên Amerîka û Îsraîlê li ser bingehên stratejîk ên Îranê bê navber didomin.
McGurk di dawiya axaftina xwe de hişyarî da ku heta Tehran pabendiyên navdewletî bicih neyne, fişarên serbazî û dîplomatîk dê hîn zêdetir werin zêdekirin.