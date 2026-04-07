Mesrûr Barzanî sersaxiyê ji malbata Weysî Axir Seîd re dixwaze

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê sersaxiyê ji malbata Weysî Axir Seîd re dixwaze.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 07ê Nîsana 2026ê) peyamek belav kir û tê de sersaxî ji malbata Weysî Axir Seîd re xwest û hevxemiya xwe ji wan re diyar kir.

Peyama Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê:

Ez ji dil sersaxiyê ji malbat û kesûkarên Pêşmergeyê qehreman Weysî Axir Seîd Şêrwanî re dixwazim, ku yek ji birîndarên êrîşa nerewa ya bi mûşekan a Îranê li ser Pêşmergeyan li devera Soranê bû û bi mixabiniyeke mezin ve îro şehîd bû.

Xudayê mezin canê wî bi bihiştê şa bike û sebir û hedarê bide kesûkar, hevalên wî û me hemûyan.

