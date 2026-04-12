Serok Barzanî pîrozbahî li Patrîarkê nû yê Dêra Kildanî li Cîhanê kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî bi boneya hilbijartina Mar Paulos III Nona wekî Patrîarkê nû yê Dêra Kildanî li cîhanê, peyameke pîrozbahiyê belav kir û piştgiriya xwe ji bo mafên Krîstiyanan dubare kir.
Serok Barzani hêvî xwest, ev hilbijartin bibe sedema kûrkirina ruhê pêkvejiyan û lêborînê di navbera hemû pêkhateyên Iraq û Kurdistanê de.
Serok Barzanî de tekez kir: "Em bi vê boneyê piştgiriya xwe ji bo maf û daxwazên xwişk û birayên Krîstiyan û hemû pêkhateyên din ên ayînî yên li Iraq û Kurdistanê dubare dikin û bi dilniya Kurdistan wekî her dem dê wekî parêzvana çanda pêkvejiyan, birayetî û tebayiya navbera hemû pêkhateyan bimîne."