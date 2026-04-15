Bloomberg: Navbeynkar bizavê dikin danûstandinên teknîkî di navbera Amerîka û Îranê de bên destpêkirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îran bi navbeynkariya welatên deverê mijûlî nîqaşkirina pêşniyara dirêjkirina agirbestê heta heftiya yekê ya meha Gulanê ne, bi armanca rêgirtina li destpêkirina şer û gihîştina bi lihevkirineke aştiyê ya herdemî.
Li gorî raporteke ajansa Bloombergê, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îran di bizava wê yekê de ne ku dema agirbesta di navbera xwe de, ku biryar e Sêşema bê bi dawî bibe, ji bo du heftiyên din dirêj bikin. Ev pêngav bi armanca peydakirina derfeteke zêdetir e ji bo danûstandinkeran daku bigihîjin lihevkirineke aştiyê ya herdemî.
Çavkaniyên haydar ji Bloombergê re ragihandiye ku, navbeynkar bizavê dikin ku danûstandinên teknîkî li ser mijarên herî neçarekirî dest pê bikin, wekî:
- Vekirina herdemî ya Tengava Hurmizê.
- Mijara dewlemendkirina uranyuma Îranê.
Dirêjkirina agirbestê dikare rêyê ji bo gereke nû ya danûstandinan di navbera berpirsên bilind ên herdu welatan de xweş bike.
Tevî geşbîniyan, Bloomberg tekez dike ku çareserkirina arêşeyên bingehîn hêsan nabe; Amerîka û Îsraîl daxwaza tunekirina embarên uranyuma dewlemendkirî dikin, di demekê de ku Îran hîn jî tekezê li ser mafê xwe yê dewlemendkirina sivîl dike. Çend rojên bên dê ji bo paşeroja deverê yekalîker bin.
Serokê Amerîkayê Donald Trump di daxuyaniyekê de ji bo "Fox Business"ê ragihand: "Şerê heft-heftiyî ber bi dawiyê ve diçe." Tevî wê yekê jî, berpirsekî Amerîkayî hişyarî daye ku hîn tu garantiyek ji bo dirêjkirina agirbestê nîne û Waşintonê bi fermî razîbûna xwe ya dawiyê li ser nedaye.
Vî şerî, ku di 28ê Sibata 2026ê de ji aliyê Amerîka û Îsraîlê ve bi bombebarankirina Îranê dest pê kir, zirareke mezin gihandiye jêrxaneya leşkerî û aborî ya Îranê. Li beramberî wê yekê jî, bertekên Tehranê û girtina Tengava Hurmizê bûye sedema bilindbûna nirxê enerjiyê û çêbûna zexteke siyasî ya mezin li ser îdareya Trump.