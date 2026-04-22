Nêçîrvan Barzanî: Em tekeziyê li ser parastina azadiya rojnamegeriyê dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi boneya Roja Rojnamegeriya Kurdî peyamek belav kir û tê de ragihand, parastina azadiya ramanê binyadeke sereke ya demokrasiyê ye.
Deqa peyama Serokê Herêma Kurdistanê:
Salvegera 128 emîn saliya derketina rojnameya (Kurdistan) û Mîr Miqdad Mîdhet Bedîrxan û salvegera 28 emîn saliya damezrandina Sendîkaya Rojnamegerên Kurdistanê, bi germî li hemû rojnameger û medyakarên Kurdistanê pîroz dikim û hêviya serkeftinê ji wan re dixwazim.
Di vê boneyê de, careke din em tekez li ser pabendbûna xwe ya neguher bi parastina azadiya rojnamegeriyê û derbirîna ramanê weke bingeheke sereke ya demokrasiyê û civakeke medenî ya pêşketî dikîn.
Em ê di xebata xwe de berdewam bin ji bo dabînkirina jîngeheke guncaw û dûrî her astengiyekê ji bo karê medyayî, bi awayekî ku mafê gihîştina agahiyan mîsoger bibe û parastina pîşeyî ji bo rojnamegeran dabîn bike.
Rojnamegeriya azad û wêrek, hevpareke bibandor e di avakirina hikûmeteke baş û dadperwer de, lewma ji rojnamegeran daxwaz dikim ku bi dilsozî û pîşeyî ya herî zêde, berjewendiya giştî û aştiya civakî biparêzin û rola xwe di bicihanîna çanda pêkvejiyanê, hevdûqebûlkirin û lêborînê de bilîzin û ruhê welatparêziyê û hezkirina welat geş bikin.
Silav li bîranîn û giyanê şehîdên rojnamegeriyê û wan hemû pêşengan ku temenê xwe ji bo xizmeta peyva azad terxan kirin.
Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
22.04.2026