Mesrûr Barzanî bûyera gulebaranê ya li Otêla Washington Hiltonê şermezar dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Masrûr Barzanî, derbarê bûyera gulebarankirinê ya li dema merasîma peyamnêrên Koşka Spî li Washingtonê, dilgiraniya xwe ya kûr anî ziman û tundûtûjiya siyasî bi tundî şermezar kir.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 26ê Nîsanê di peyamekê de li ser hesabê xwe yê tora civakî "X" ragihand: "Ez ji ber bûyera gulebarankirinê ya li dema xwarina êvarê ya peyamnêrên Koşka Spî li Washingtonê, pir nîgeran im."
Serokwezîr Mesrûr Barzanî tekez kir ku tu hincet ji bo tundûtûjiyê nîn in û got: "Tundûtûjiya siyasî di jiyana giştî de bi tu awayî nayê qebûlkirin û cîhê wê nîne."
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê herwiha xweşhaliya xwe anî ziman ku di bûyerê de ti ziyanên giyanî negihîştine serok û rayedarên Amerîkayê û got: "Ez dilxweş im ku Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump, Xanima Yekem, cîgirê serok, endamên kabineyê, rojnamevan û mêvan silamet in û ti ziyan negihîştiye wan."
Bûyer şeva Şemiyê saet 08:30 (bi dema Washingtonê) li Otêla Washington Hiltonê qewimî. Di dema merasîma salane ya peyamnêrên Koşka Spî de, kesekî çekdar hewl da êrîşî Serok Donald Trump û rayedarên pilebilind bike.
Li gorî agahiyên destpêkê, êrîşkar ciwanekî xwedî bawernameya bilind û mamoste bûye. Wî karibûye xala kontrolê ya parêzvanan derbas bike û rûbirûyî hêzên ewlehiyê bibe, lê beriya ku bigihîje armanca xwe hat astengkirin.