Deriyên "Navçeya Kesk" a Bexdayê ji bo welatiyan tên vekirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî biryar da ku deriyên Navçeya Kesk li Bexdayê ji bo çûnûhatina welatiyan werin vekirin.
Ofîsa ragihandinê ya Serokwezîrê Iraqê di daxuyaniyekê de ragihand, Mihemed Şiya Sûdanî ferman daye ku ji îro Duşemê, 27ê Nîsana 2026an, saet ji 18:00an pê ve, hemû deriyên Navçeya Kesk li ber welatî û otomobîlan werin vekirin.
Sedema girtina deriyan û aloziyên Adarê
Hêzên ewlehiyê yên Iraqê berê ji ber têkçûna rewşa ewlehiyê û hewldanên xwepêşanderan ên ji bo derbasbûna nava Navçeya Kesk, derî girtibûn. Ev alozî piştî nûçeya kuştina Rêberê Îranê Elî Xaminêyî di encama êrîşên Amerîka û Îsraîlê de li ser Tehranê, derketibûn. Piştî van geşedanan, li Bexdayê parastina herêmên stratejîk hatibû tundkirin.
Navçeya Kesk: Navenda Desthilatê
Navçeya Kesk a Bexdayê ji sala 2003an û piştî rûxandina rejîma Beisê ve, wekî herêmeke ewle ji bo rayedarên biyanî û Iraqî hatibû cudakirin û li ber welatiyan hatibû girtin. Di vê herêmê de avahiya Perlemana Iraqê, balyozxaneyên biyanî (bi taybetî Balyozxaneya Amerîkayê) û malên piraniya berpirsên pilebilind ên Iraqê hene.